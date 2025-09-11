La familia del Salmantica Triatlón Club, de luto por el fallecimiento de Mati

El Salmantica Triatlón Club ha expresado su profundo dolor por el fallecimiento de su compañero Javier Matías, alias Mati. A través de sus redes sociales, el club ha compartido un emotivo mensaje en el que lamenta la pérdida de un deportista al que describen como la "definición perfecta de equipo".

En su comunicado, el club destaca la "tranquilidad y alegría" que Mati transmitía, además de su gran "compañerismo y pasión": "Es de estas personas que te marcan porque sabes que nada más conocerla es buena persona". De hecho, quienes lo conocían quieren recordarlo como "una gran persona y compañero" y lo tendrán presente en cada "entrenamiento, competición y celebración".

Deportistas y otros clubes deportivos de la ciudad, como Álvaro Bravo y Promesal, han dedicado igualmente unas últimas palabras al fallecido y dado el pésame a sus hijas, familia y allegados.

Salamanca24horas se suma a las condolencias por su fallecimiento.

D.E.P.