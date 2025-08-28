Farru estará disponible ante Osasuna Promesas en el debut liguero

Buenas noticias para Unionistas. El club ha recibido la notificación de la sanción a Farru por su expulsión ante el Zamora y el jugador solo tendrá que cumplir un duelo de castigo en la Copa RFEF.

En el seno de Unionistas había mucha preocupación por la redacción del acta arbitral y que la sanción pudiese ser de cuatro partidos. Sin embargo, el central estará disponible en el debut ante Osasuna Promesas.

Por lo tanto, y a falta del último entrenamiento, Aarón Piñán será la única baja de Unionistas para medirse al filial rojillo.