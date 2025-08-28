Farru estará disponible ante Osasuna Promesas en el debut liguero
El central cumplirá el partido de sanción en la Copa RFEF
Buenas noticias para Unionistas. El club ha recibido la notificación de la sanción a Farru por su expulsión ante el Zamora y el jugador solo tendrá que cumplir un duelo de castigo en la Copa RFEF.
En el seno de Unionistas había mucha preocupación por la redacción del acta arbitral y que la sanción pudiese ser de cuatro partidos. Sin embargo, el central estará disponible en el debut ante Osasuna Promesas.
Por lo tanto, y a falta del último entrenamiento, Aarón Piñán será la única baja de Unionistas para medirse al filial rojillo.
