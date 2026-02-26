Los favoritos para la decimocuarta Media Maratón Ciudad de Salamanca

El domingo, a las 10:30 horas, se dará el pistoletazo de salida desde el paseo de la Estación de la decimocuarta Media Maratón Ciudad de Salamanca. Y los casi tres mil participantes inscritos iniciarán los veintiún kilómetros de recorrido hasta el parque de La Alamedilla.

Juan Bueno lucirá el primer dorsal de la carrera. En categoría masculina, también están entre los favoritos Álvaro Cubillo, Dani Sanz, Roberto Bueno, Manuel Vicente Tejedor, Javier Alves, Fernando de Castro, Alberto Bravo, Luis Casado o Iván Roade.

En categoría femenina, Gema Martín Borgas es la dominadora de la prueba y saldrá con el número 2 en el frontal de su camiseta. También buscarán la victoria Verónica Sánchez Romero, Cristina Giurcanu, Ester Rodríguez, Alessandra Santamaría y María Gómez.