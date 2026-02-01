Febrero da el pistoletazo de salida con la Carrera Popular Don Bosco

Este domingo se ha disputado la edición número 31 de la Carrera Popular Don Bosco – Salamanca. La prueba, que cuenta con su epicentro en el entorno del Colegio Salesianos Pizarrales y la avenida de Salamanca, contenía el lema “corremos juntos la historia que da vida”.

A las diez y media de la mañana se dio el pistoletazo de salida para los más de mil cuatrocientos corredores y, una vez más, mantuvo un carácter popular, familiar, educativo e inclusivo.

Bajo el lema “Corremos juntos la historia que da vida”, la trigésimo primera edición puso en valor la tradición de más de tres décadas, el protagonismo del barrio de Pizarrales y los valores salesianos inspirados en Don Bosco, donde el deporte se convierte en una herramienta de encuentro, educación y convivencia entre generaciones.