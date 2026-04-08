Fechas, recorridos y horarios de la XIV Carrera Cívico Militar ‘San Fernando 2026’

Una de las carreras que más personas atrae a la capital del Tormes a lo largo del año es la Carrera Cívico Militar, que este 2026, y en honor a San Fernando, celebra su XIV edición al servicio de la ciudadanía poniendo en valor los valores del deporte y fomentando la cultura de la Defensa en la sociedad charra.

El próximo 17 de mayo es la fecha estipulada para el evento que reunirá a miles de personas en Salamanca, a más de dos millares en la categoría absoluta y más de un centenar en las pruebas infantiles. Además, han avanzado que este año parte de la recaudación irá destinada a la Asociación Piel de Mariposa con un total de 2.000 euros.

XIII Carrera Cívico Militar. S24H. Fotos: Belén Hurtado

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha agradecido la predisposición del ejército para la organización de esta competición, con dos pilares básicos: “El compromiso ejemplar de los militares y el patrimonio cultural y gastronómico”. Con esta carrera, Salamanca se vestirá de gala con una carrera que comenzará en la glorieta del Torreón, realizada en homenaje al Regimiento REI número 11, y finalizará en el propio patio de armas en el cuartel Arroquia donde se entregarán los premios.

Oscar Javier Nocgués Santaló, coronel jefe del Regimiento de Especialidades de Ingenieros REI 11 en la presentación de la XIV Carrera Cívico-Militar San Fernando 2026 | Andrea Mateos

Óscar Javier Nogués Santaló, coronel jefe del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11, ha reflejado “Quisiera reflejar que para un jefe del regimiento, uno de los hitos del año es la organización de la carrera, que no es solo esfuerzo logístico, sino también para mantener un estrecho contacto con otras instituciones”. Además, no se ha olvidado de apelar a San Fernando, santo que preside la carrera, para que el buen tiempo acompañe.

Acto seguido, ha tomado la palabra Juan Jesús Luna Laguna, Oficial de Proyecto, para así explicar punto por punto los detalles de esta carrera que tendrá un máximo de 10 kilómetros y que cambiará según la categoría. Primentante ha querido destacar los objetivos, entre los que están mantener y reforzar los lazos con la sociedad salmantina, impulsar la cultura de la Defensa para que la sociedad conozca los valores de las Fuerzas Armadas, forjar futuras promesas, consolidar la carrera en el calendario provincial y superar las 2.000 inscripciones en la categoría absoluta y los 200 en la infantil.

Presentación de la XIV Carrera Cívico-Militar San Fernando 2026 | Andrea Mateos

Las diferentes pruebas se dividirán en ocho, donde en las absolutas serán los Senior, Veterano A, Veterano B, Veterano C y personas con discapacidad, mientras que en la infantil serán la Sub 16, Sub 14 y Sub 12, siendo todas ellas clasificatorias.

La carrera absoluta saldrá a partir de las 11:00 horas, mientras que momentos antes lo harán las infantiles. En el caso de la Sub 12 a las 10:00 horas, en la Sub 14 a las 10:15 horas y en la Sub 16 a las 10:30 horas.

Uno de los puntos más importantes que han destacado es la camiseta de corredor que se otorgará a cada participante, con el lema de “Fortaleza, lealtad y valor”, además de un “Todo por la Patria”, un botón charro en uno de los laterales y por supuesto el escudo del REI 11.

Presentación de la XIV Carrera Cívico-Militar San Fernando 2026 | Andrea Mateos

Los trofeos que se entregarán serán una placa de pizarra para el primero, segundo y tercero, mientras que habrá una estatuilla de ‘San Fernando’ para los tres primeros equipos clasificados.

Las inscripciones se puede realizar en la página de Orycronsport, además de en https://carrerasanfernando.es/. Para las pruebas infantiles la inscripción será de cinco euros, mientras que habrá dos fechas para las absolutas, un primer tramo de 13 euros y un segundo de 15 euros. En el caso del segundo únicamente saldrá si no se agotan antes los dorsales.

Primer tramo: del 9 al 30 de abril a las 23:59 horas.

Segundo tramo: del 1 al 10 de mayo a las 23:59 horas.

También se ha destacado que habrá una Family Zone para que los niños puedan disfrutar con hinchables, además de servicio de cafetería.