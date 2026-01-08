La FECLESS refuerza la formación y prevención ante el aumento de muertes por ahogamiento en España

El año 2025 ha cerrado con 472 muertes por ahogamiento no intencional en los espacios acuáticos españoles, según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). Esta cifra sitúa el 2025 como el segundo año más trágico de toda la serie histórica. El cierre del año viene marcado, además, por un dato especialmente preocupante: diciembre ha tenido un total de 31 fallecimientos, lo que demuestra que el riesgo no desaparece fuera de la temporada estival y se mantiene activo durante todo el año.

Castilla y León ha registrado 31 fallecidos por ahogamiento, situándose como la sexta comunidad con mayor número de víctimas y manteniéndose como líder entre los territorios de interior. Por provincias, León y Valladolid encabezan la estadística, con nueve fallecidos cada una, seguidas de Zamora (5), Salamanca (3) y Palencia (2). Ávila, Segovia y Soria registran un caso cada una, mientras que Burgos no ha contabilizado ningún fallecimiento por esta causa durante el año.

Ante esta realidad, la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León (FECLESS), entidad de referencia en la formación de socorristas, refuerza su compromiso con la seguridad y la formación profesional en el medio acuático mediante una amplia programación de cursos que se desarrollarán durante este trimestre en todas las provincias de la Comunidad.

Estas acciones formativas tienen como objetivos mantener actualizados los conocimientos técnicos de los profesionales, promover la prevención de accidentes en espacios acuáticos y fomentar la profesionalización del sector, contribuyendo así a la reducción de los riesgos.

Además, la FECLESS apuesta firmemente por la educación y la sensibilización desde edades tempranas como una herramienta clave para evitar accidentes. La entidad continúa desarrollando talleres en centros escolares, orientados al aprendizaje de primeros auxilios y a la adquisición de hábitos preventivos que ayuden a minimizar situaciones de peligro en entornos acuáticos.

La Federación Territorial cuenta asimismo con escuelas deportivas de salvamento y socorrismo en siete provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid, impulsando tanto la práctica deportiva como la formación de futuros profesionales.

Las personas interesadas en la formación pueden dirigirse a la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León, situada en el Paseo Juan Carlos I s/n (Polideportivo Canterac), Valladolid, o contactar a través del teléfono 983 223 462 o del correo electrónico escuela@fecless.com.