La Federación de Atletismo de Castilla y León se une a la iniciativa 'Deportes Contra el Cáncer Infantil'

Este sábado 23 de mayo, durante la celebración del Campeonato Autonómico sub-16, que tendrá lugar en las pistas del Helmántico de Salamanca desde las 16:00 horas, la Federación de Atletismo de Castilla y León se unirá a la iniciativa 'Deportes Contra el Cáncer Infantil', destinando a ella el dinero recaudado con el número de inscripciones.

Así, todo lo recaudado en 'Deportes Contra el Cáncer Infantil' se destinará a la Aceleradora Unoentrecienmil, una línea de investigación pionera que analiza cómo la práctica del ejercicio físico durante el tratamiento de los niños con cáncer puede ayudar a su curación. De esta manera, "este proyecto nutre nuevas líneas de investigación que beneficiarán cada vez a más niños", tal y como apuntan desde la federación.

Esto se basa en que, tal y como apunta la organización, cada año, más de 1.600 niños y niñas reciben un diagnóstico de cáncer. "Lo que más necesitan estos pacientes es la investigación, que es la única forma de asegurar un futuro para estos niños y niñas enfermos. El deporte tiene el poder de movilizar a muchísima gente, y ese movimiento se puede transformar para mejorar la vida de quienes más lo necesitan", declaran desde la Federación de Atletismo de Castilla y León: "Este año no podemos faltar a esta cita que une a todo el deporte en una jornada solidaria. Animamos a los deportistas de nuestra comunidad a sumarse a esta causa.