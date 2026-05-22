La Federación de Atletismo de Castilla y León se une a la iniciativa 'Deportes Contra el Cáncer Infantil'
El dinero recaudado en el Campeonato Autonómico sub-16, que tendrá lugar en las pistas del Helmántico de Salamanca este sábado, irá destinado al proyecto 'Deportes Contra el Cáncer Infantil'
Este sábado 23 de mayo, durante la celebración del Campeonato Autonómico sub-16, que tendrá lugar en las pistas del Helmántico de Salamanca desde las 16:00 horas, la Federación de Atletismo de Castilla y León se unirá a la iniciativa 'Deportes Contra el Cáncer Infantil', destinando a ella el dinero recaudado con el número de inscripciones.
Así, todo lo recaudado en 'Deportes Contra el Cáncer Infantil' se destinará a la Aceleradora Unoentrecienmil, una línea de investigación pionera que analiza cómo la práctica del ejercicio físico durante el tratamiento de los niños con cáncer puede ayudar a su curación. De esta manera, "este proyecto nutre nuevas líneas de investigación que beneficiarán cada vez a más niños", tal y como apuntan desde la federación.
Esto se basa en que, tal y como apunta la organización, cada año, más de 1.600 niños y niñas reciben un diagnóstico de cáncer. "Lo que más necesitan estos pacientes es la investigación, que es la única forma de asegurar un futuro para estos niños y niñas enfermos. El deporte tiene el poder de movilizar a muchísima gente, y ese movimiento se puede transformar para mejorar la vida de quienes más lo necesitan", declaran desde la Federación de Atletismo de Castilla y León: "Este año no podemos faltar a esta cita que une a todo el deporte en una jornada solidaria. Animamos a los deportistas de nuestra comunidad a sumarse a esta causa.
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