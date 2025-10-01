Fidelidad por bandera en Perfumerías Avenida

La primera fase de la campaña de abonados de Perfumerías Avenida ha acabado con una cifra de casi 95% de renovaciones. Una situación extraordinaria y que demuestra la fidelidad e ilusión de La Marea Azul de cara a la temporada 2025/26.

“La práctica totalidad de la Marea Azul repetirá en esta temporada 25-26 apoyando a nuestro equipo desde las remodeladas gradas del feudo salmantino, comenzando desde el primer encuentro en casa, el domingo 12 de octubre a las 11h ante Cadí La Seu. Un apoyo que, no por ser reiterado, deja de ser extraordinario, constituyendo el pilar fundamental para nuestro club”, muestran orgullosos desde el club azulón.

A partir de ahora se abre el periodo para el cambio de localidades dentro del pabellón Würzburg Silvia Domínguez, que estará disponible hasta el viernes por la noche. Y, una vez finalizado este paso, llegará el turno para las nuevas altas.