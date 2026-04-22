La ‘fiesta’ del fútbol femenino llegará a Salamanca el 21 de mayo

El próximo 21 de mayo se celebrará en Salamanca el ‘Día del Fútbol Femenino’. Se trata de un evento organizado por la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, en colaboración con la Universidad Pontificia, lugar donde se desarrollarán diferentes actividades.

Una jornada formativa y lúdica dirigida a especialmente a futbolistas de Castilla y León, pero que está abierta al público bajo previa inscripción.

El día comenzará con una sesión informativa (17:30 horas en el Aula de Grados de la UPSA) que está orientada a entrenadores y preparadores físicos, puesto que el tema impartido versará en torno a la prevención de lesiones en el fútbol femenino. Una charla impartida por los profesionales de la Actividad Física y del Deporte, Silvia Sedano y Javier Sánchez Sánchez.

A continuación, tendrán lugar el resto de las actividades especialmente dirigidas a las futbolistas y a los equipos en el Auditorio San Juan Pablo II de la UPSA. Allí, podrán ser parte de la grabación del programa de fútbol femenino ‘El Patio’ que contará con destacadas personalidades.

Durante la charla se llevarán a cabo retos y concursos, con regalos y premios de la Selección Nacional.

Además, durante toda la tarde se podrán contemplar y fotografiarse los trofeos de la Copa del Mundo FIFA y de la UEFA Nations League, conquistados por el combinado nacional absoluto.