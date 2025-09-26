La FIFA sanciona a varios jugadores de Malasia: Palmero, doce meses de inhabilitación

Problemas para el jugador de Unionistas, Gabri Palmero. El futbolista ha recibido una sanción de la FIFA por infringir el art. 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos.

Según el comunicado, siete jugadores de la selección de Malasia, entre los que está Palmero, y la propia federación del país serán inhabilitados durante doce meses para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol. Además, cada jugador tendrá que pagar alrededor de 2.140 euros cada uno.

"Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha derivado al Tribunal del Fútbol de la FIFA la cuestión de los criterios de convocatoria para representar a la selección nacional de Malasia para su consideración. La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a la FAM y a los jugadores. En virtud de lo estipulado en las disposiciones pertinentes del Código Disciplinario de la FIFA, disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará en legal.fifa.com en caso de que se solicite. Esta decisión se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA", explica el comunicado de la FIFA.

Unionistas ha emitido en un comunicado oficial su postura como club: "El club se encuentra recabando toda la información relativa al caso con el fin de valorar las actuaciones correspondientes. Mientras tanto, el jugador permanecerá fuera de la actividad deportiva del club hasta nueva comunicación oficial".