El filial del Real Oviedo le endosa una 'manita' al Salamanca CF UDS

Durísima derrota del Salamanca CF UDS. Los charros recibieron un 5-2 del Oviedo Vetusta y dejaron una pobre imagen en suelo asturiano.

La primera parte del Salamanca CF UDS entra directamente en la sección de película de terror. El equipo de Jorge García ni compareció y el Oviedo Vetusta le endosó una manita en 45 minutos. Poco decir y todo dicho. Un equipo en caída libre y que sufrió un repaso antológico por parte de Roberto Aguirre. Dos goles de Iker Gil, otros dos de Lucas Antañón y un autogol de Leo Mendes (que tuvo una mañana para olvidar) para poner en bandeja la victoria local.

La segunda mitad ya poco tenía en juego. Con el partido perdido, el Salamanca CF UDS buscó reducir la diferencia insalvable. Aimar Barrera hizo un doblete para maquillar el resultado, pero la imagen ya estaba tocada desde el pitido inicial.