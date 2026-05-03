El filial del Salamanca CF UDS asciende a Tercera RFEF

El filial del Salamanca CF UDS jugará la próxima temporada en Tercera RFEF. El equipo dirigido por Óscar Albo ha sido el gran dominador del grupo B de la Regional de Aficionados. Con el ascenso ya conseguido, el equipo charro no bajó el pie del acelerador y venció por 3-2 al CDF Helmántico en el derbi charro.

El Béjar Industrial cayó por 3-2 en casa del Sariegos del Bernesga. Los locales se pusieron con tres goles de ventaja en media hora, aunque el equipo textil tiró de corazón para reducir diferencias con los goles de Javier Cornejo y de Francisco Javier Sánchez. Sin embargo, el tanto del empate no llegó y el Béjar Industrial volvió de vacío.

En estos momentos se encuentra en juego el encuentro entre el Ciudad Rodrigo y el Moraleja en el Municipal Francisco Mateos.