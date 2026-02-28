El filial del Salamanca CF UDS da un paso de gigante hacia el ascenso a Tercera RFEF
Los de Óscar Albo ganaron por 1-2 en casa del Betis, su rival directo por la primera plaza
El Salamanca CF UDS B tiene un poco más cerca el ascenso a Tercera RFEF. Los de Óscar Albo ganaron por 1-2 en casa del Betis vallisoletano, su rival directo en la lucha por la primera plaza.
Los goles de Lázaro y de Hugo Molina en la primera mitad ponían el partido franco para los charros. A los veinte minutos de la reanudación, los locales recortaban distancias, pero el Salamanca CF UDS B supo manejar la situación y cerrar la victoria.
Por su parte, el Béjar Industrial sumó un punto en su visita al campo del Cubillos. El choque no tuvo goles durante los noventa minutos y ambos contendientes repartieron el botín.
