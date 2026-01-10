El filial del Salamanca CF UDS duerme líder en la Regional de Aficionados

El Salamanca CF UDS B duerme líder en el grupo B de la Regional de Aficionados tras derrotar por 3-1 al Cubillos en Las Pistas. Un doblete de Ronni y un tanto de Asier en la segunda parte dejaron los tres puntos en casa y aúpan al equipo de Óscar Albo al primer puesto.

También jugaron el Béjar Industrial y el CDF Helmántico. Los textiles cayeron por 2-1 en casa del filial del Zamora; mientras que los verdes vencieron por 0-1 a la Ponferradina B con un tanto de penalti de Jiménez.

El Ciudad Rodrigo jugará el domingo. A partir de las 16:30 horas, el equipo mirobrigense se ve las caras en el Francisco Mateos ante el Noname zamorano con el objetivo de recuperar el liderato.