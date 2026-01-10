El filial del Salamanca CF UDS duerme líder en la Regional de Aficionados
El Ciudad Rodrigo tiene la opción de recuperar el liderato este domingo ante el Noname
El Salamanca CF UDS B duerme líder en el grupo B de la Regional de Aficionados tras derrotar por 3-1 al Cubillos en Las Pistas. Un doblete de Ronni y un tanto de Asier en la segunda parte dejaron los tres puntos en casa y aúpan al equipo de Óscar Albo al primer puesto.
También jugaron el Béjar Industrial y el CDF Helmántico. Los textiles cayeron por 2-1 en casa del filial del Zamora; mientras que los verdes vencieron por 0-1 a la Ponferradina B con un tanto de penalti de Jiménez.
El Ciudad Rodrigo jugará el domingo. A partir de las 16:30 horas, el equipo mirobrigense se ve las caras en el Francisco Mateos ante el Noname zamorano con el objetivo de recuperar el liderato.
También te puede interesar
Lo último