El filial del Salamanca CF UDS, más líder en la Regional de Aficionados

El Helmántico abrió la jornada de la Regional de Aficionados con derrota. Los verdes cayeron por 1-2 en el Alfonso San Casto ante el Moraleja. Los visitantes se marcharon con dos tantos de ventaja al descanso y Jiménez recortó diferencias nada más volver del intermedio, pero el Helmántico no pudo puntuar.

El Salamanca CF UDS B dio un paso más hacia su ascenso a Tercera RFEF con la goleada por 2-6 en casa del Zamora B. Los tantos charros fueron obra de Lázaro, Manu Vigo, Sergi, Asier, Santos y Nieto.

Para la tarde quedarán los partidos del Béjar Industrial y el Ciudad Rodrigo. Los textiles reciben a las 17 horas a La Bañeza y los mirobrigenses viajan a las 17:30 horas ante el Benavente.