El filial del Salamanca CF UDS rescata un punto en los minutos finales ante el Laguna

El filial del Salamanca CF UDS empató a uno en casa del Laguna. Un gol de Ronni en el minuto 84 dio un punto al equipo salmantino, que sigue líder de la Regional de Aficionados y tiene cerca el ascenso a Tercera RFEF.

Ahora, el equipo dirigido por Óscar Albo pone su atención en el choque entre el Noname y el Betis en tierras zamoranas. Actualmente, el Salamanca CF UDS B aventaja en cinco puntos al Betis vallisoletano.

Para el domingo quedan pendientes los partidos de los otros tres representantes charros en la competición. El Béjar Industrial recibe al filial de la Ponferradina en Mario Emilio (17 horas), el Ciudad Rodrigo visita al Cubillos (18 horas) y el CDF Helmántico cierra la jornada ante La Cistérniga (18:30 horas).