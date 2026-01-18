El filial del Salamanca CF UDS sigue líder en la Regional de Aficionados
Un gol de Santos, en el minuto 52, doblega al Moraleja en Las Pistas
Tres puntos más para el Salamanca CF UDS B en la Regional de Aficionados. El equipo de Óscar Albo, que está enrachado, sigue líder de la competición gracias a un gol de Sergio Santos. El delantero hizo el único tanto del encuentro ante el Moraleja en Las Pistas con un buen disparo en el minuto 52.
El Béjar Industrial y el Helmántico cayeron derrotados. Los textiles sucumbieron por 2-1 ante el Victoria con gol de Miguel Chanca, mientras que los verdes perdieron por 2-1 en casa del Sariegos del Bernesga.
El Ciudad Rodrigo cerrará la jornada con su duelo esta tarde. A partir de las 16:30 horas, el equipo de Chaquetín recibe a La Bañeza en el Francisco Mateos.
