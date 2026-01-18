El filial del Salamanca CF UDS sigue líder en la Regional de Aficionados

Tres puntos más para el Salamanca CF UDS B en la Regional de Aficionados. El equipo de Óscar Albo, que está enrachado, sigue líder de la competición gracias a un gol de Sergio Santos. El delantero hizo el único tanto del encuentro ante el Moraleja en Las Pistas con un buen disparo en el minuto 52.

El Béjar Industrial y el Helmántico cayeron derrotados. Los textiles sucumbieron por 2-1 ante el Victoria con gol de Miguel Chanca, mientras que los verdes perdieron por 2-1 en casa del Sariegos del Bernesga.

El Ciudad Rodrigo cerrará la jornada con su duelo esta tarde. A partir de las 16:30 horas, el equipo de Chaquetín recibe a La Bañeza en el Francisco Mateos.