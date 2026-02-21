El filial del Salamanca CF UDS vence con claridad a La Cistérniga

El filial del Salamanca CF UDS continua en un gran momento de forma y venció por 3-0 a La Cistérniga en Las Pistas. Álvaro Nieto abrió el marcador a los 27 minutos de juego y, en el tramo final, Lázaro y Villoria mataron el choque con dos goles más.

Para el domingo quedarán dos partidos más con representante charro. A las cuatro de la tarde, el Ciudad Rodrigo visita al filial de la Ponferradina; mientras que a las 16:30 horas, Mario Emilio acoge el derbi provincial entre Béjar Industrial y el CDF Helmántico.