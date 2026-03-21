El filial de Unionistas se aferra a la salvación y la UD Santa Marta se mete en problemas por el playoff

El filial de Unionistas no ganaba desde el 5 de octubre de 2025. Y volvió a hacerlo cinco meses después, en Las Pistas, ante el Mojados en un duelo directo por la permanencia. Los de Sergio Hernández vencieron por 3-1 y se aferran a sus opciones de salvación.

Cañedo hizo el primer gol en el minuto 34 de partido y Sergio Astudillo, con un doblete en la reanudación, sentenció el duelo. En los minutos finales, el Mojados marcó el definitivo 3-1.

La Unión Deportiva Santa Marta cayó en un duelo clave por el playoff. Los tormesinos sucumbieron por 2-0 en casa del Atlético Mansillés y ve como el conjunto leonés le recorta puntos en la lucha por el quinto puesto. Los locales se adelantaron a los siete minutos de juego y, tras el descanso, hicieron el definitivo 2-0 con un tanto de penalti.