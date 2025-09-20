El filial de Unionistas cae por la mínima ante La Virgen del Camino

El filial de Unionistas cayó por 0-1 en Las Pistas ante La Virgen del Camino. Un gol del visitante Mario Visa en el minuto 25 mandó los tres puntos a León.

El once titular de Unionistas B estuvo formado por Gonzalo bajo palos; José Manuel, Hugo Martín, Marcos López, Pablo Pérez y Hugo Fon en defensa; Tomás, Isma y Jorge García en la medular; y con Miki y Sergio Astudillo como jugadores más adelantados.

Los leoneses entendieron mejor a qué querían jugar en la primera mitad. La Virgen del Camino avisó en el minuto 11 tras un saque de banda. A los veinticinco minutos ya no perdonó más. Mario Visa recibe solo y dispara desde treinta metros. Gol.

El filial de Unionistas no pisó área rival hasta los minutos finales de la primera mitad. Primero Isma con un disparo desde la frontal; y luego Sergio Astudillo con un control de pecho y posterior chut rondaron el empate.

La segunda mitad comenzó con más dinamismo por la entrada de Josito y Cañedo en Unionistas B. Pero poco a poco se fue desinflando. De hecho, la única opción en ataque fue un disparo de Isma desde la frontal a quince minutos para el final. El pitido final mandó los tres puntos dirección Los Dominicos.