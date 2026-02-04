El filial de Unionistas intenta cambiar su rumbo: cuatro fichajes en invierno

El filial de Unionistas tiene una vuelta por delante para evitar descender a Regional de Aficionados. Los blanquinegros son colistas del grupo octavo de Tercera RFEF, aunque tienen pendientes los choques ante el Atlético Mansillés y La Virgen del Camino.

El club ha movido ficha para firmar a cuatro futbolistas e intentar cambiar la situación. El primero de ellos es Jaime García, que ya ha debutado a las órdenes de Sergio Hernández.

Además, el club ha fichado a los zagueros Chucas (procedente del Atlético Arteixo) y Diego Gouveia (ex del filial del Tenerife) y al delantero Luis Alomar, que lleva ocho goles esta temporada en Tercera RFEF.