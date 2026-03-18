El filial de Unionistas desperdicia una nueva ocasión para sumar los tres puntos

Un punto que sabe a poco. A muy poco. El filial de Unionistas empató a uno en Los Dominicos ante La Virgen y desperdició una gran ocasión para regresar a la senda del triunfo. Los charros fallaron numerosas ocasiones, incluido un penalti de Josito.

El once titular de Sergio Hernández tenía las novedades del juvenil Pedro López en el centro de la zaga, de Rafa como lateral izquierdo y de Ismael Hernando, desplazado de su puesto como mediocentro para jugar de ‘3’.

Los leoneses tuvieron su mejor ocasión de la primera parte en el primer minuto con un disparo al travesaño. Pero fue Unionistas B el primero en acertar. Luis Alomar recoge un balón en la frontal y suelta un trallazo a la escuadra para poner el 0-1.

Pudo marcar más el equipo charro, que tuvo ocasiones de Sergio Astudillo y Josito y que vio cómo el colegiado pitaba el final de la primera mitad cuando Óscar Cañedo se plantaba en un mano a mano con el meta rival.

En la segunda mitad, Unionistas B pagó cara su falta de puntería y de colmillo. Alomar tuvo numerosas ocasiones de gol y Josito marró un penalti en el minuto 59. La Virgen no fue tan benévola y empató el partido en su única ocasión clara de la segunda mitad.