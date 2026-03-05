El filial de Unionistas ya tiene horario para recuperar su partido ante La Virgen del Camino

El choque, que fue suspendido el 31 de enero, se jugará el 18 de marzo a las 15:45 horas

Unionistas B - Atlético Mansillés
Unionistas B - Atlético Mansillés

El filial de Unionistas recuperó en la tarde del miércoles uno de sus partidos aplazados con un 2-2 ante el Atlético Mansillés. Ahora, la RFCyLF ya ha fijado el último encuentro aplazado.

Los blanquinegros tendrán que desplazarse el miércoles 18 de marzo para enfrentarse a La Virgen del Camino. El choque dará inicio a las 15:45 horas en Los Dominicos.

En estos momentos, el conjunto dirigido por Sergio Hernández y Javi Sierra marcha colista de la tabla con 15 puntos, pero ha encadenado cinco partidos consecutivos sin perder.

También te puede interesar

Lo último

stats