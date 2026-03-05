El filial de Unionistas ya tiene horario para recuperar su partido ante La Virgen del Camino

El filial de Unionistas recuperó en la tarde del miércoles uno de sus partidos aplazados con un 2-2 ante el Atlético Mansillés. Ahora, la RFCyLF ya ha fijado el último encuentro aplazado.

Los blanquinegros tendrán que desplazarse el miércoles 18 de marzo para enfrentarse a La Virgen del Camino. El choque dará inicio a las 15:45 horas en Los Dominicos.

En estos momentos, el conjunto dirigido por Sergio Hernández y Javi Sierra marcha colista de la tabla con 15 puntos, pero ha encadenado cinco partidos consecutivos sin perder.