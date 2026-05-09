El filial de Unionistas se juega la salvación en la última jornada en Tercera RFEF
Los charros reciben al Numancia B el domingo en Las Pistas
La última jornada del grupo octavo de Tercera RFEF tiene un duelo clave en la lucha por la salvación. El filial de Unionistas recibirá el domingo, a las 18 horas, al Numancia B en Las Pistas. Los de Sergio Hernández y Javi Sierra dependen de sí mismos para lograr la salvación. La cuenta es clara: ganar. Si no vencen, los charros dependerán de otros resultados.
También a las seis de la tarde se jugarán los encuentros del Santa Marta y el Guijuelo. Los chacineros reciben en el Municipal Luis Ramos al ya ascendido Atlético Tordesillas con la intención de asegurar su puesto en la Copa del Rey y el factor campo en los playoff por el ascenso a Segunda RFEF.
Por su parte, la UD Santa Marta quiere ser cuarta. Los de Mario Sánchez tendrán un largo viaja hasta Almazán para enfrentase al equipo soriano.
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