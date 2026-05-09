El filial de Unionistas se juega la salvación en la última jornada en Tercera RFEF

La última jornada del grupo octavo de Tercera RFEF tiene un duelo clave en la lucha por la salvación. El filial de Unionistas recibirá el domingo, a las 18 horas, al Numancia B en Las Pistas. Los de Sergio Hernández y Javi Sierra dependen de sí mismos para lograr la salvación. La cuenta es clara: ganar. Si no vencen, los charros dependerán de otros resultados.

También a las seis de la tarde se jugarán los encuentros del Santa Marta y el Guijuelo. Los chacineros reciben en el Municipal Luis Ramos al ya ascendido Atlético Tordesillas con la intención de asegurar su puesto en la Copa del Rey y el factor campo en los playoff por el ascenso a Segunda RFEF.

Por su parte, la UD Santa Marta quiere ser cuarta. Los de Mario Sánchez tendrán un largo viaja hasta Almazán para enfrentase al equipo soriano.