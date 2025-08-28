El filial de Unionistas jugará la Tercera RFEF en Las Pistas

La primera jornada del grupo octavo de la Tercera RFEF tendrá lugar el fin de semana del 6 y el 7 de septiembre. Los horarios de la UD Santa Marta y del Guijuelo ya se conocían y este jueves se ha desvelado el de Unionistas B.

El filial de Unionistas jugará el sábado, a las 17 horas, ante el Atlético Tordesillas en Las Pistas del estadio Helmántico. El club pidió al Ayuntamiento la instalación para poder afrontar los partidos de Tercera RFEF con mayor garantía de seguridad y se lo han concedido.

El equipo de Gabri de Aller apura su pretemporada y este domingo jugará ante el División de Honor del Real Valladolid (12 horas en los anexos al José Zorrilla).