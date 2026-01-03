El filial de Unionistas merece más ante el Palencia Cristo Atlético

El filial de Unionistas logró un punto más en su lucha por la salvación en Tercera RFEF. Fue un punto insuficiente tras empatar a cero ante el Palencia Cristo Atlético en Las Pistas.

El once titular de los charros estuvo formado por Gonzalo bajo palos; Isma, Pablo Pérez, Hugo García y Rafa en la defensa; Faba, Tomás, Miki y David Mellado en la medular; y Cañedo y Josito en ataque.

Los primeros minutos tuvieron el sello morado del Palencia Cristo Atlético, que pudo adelantarse a los tres minutos, pero el capitán local Pablo Pérez desvió el balón con la cabeza a córner.

Cerca de la media hora comenzó a tomar el mando Unionistas B. El colegiado perdonó la roja a Rubo por una clara agresión sin balón a Rafa y los charros fueron a por el gol. Josito la tuvo con un disparo al palo corto que salvó el portero y, especialmente, en la doble ocasión en el minuto 38 con Josito y Miki enfilando meta rival y el portero evitando el tanto en las dos ocasiones.

En la segunda parte, la ocasión más clara la tuvo Unionistas. Óscar Cañedo regateó a dos futbolistas rivales y su mano a mano acabó ante el meta rival. La entrada del juvenil Óscar Lorenzo dio piernas frescas en el ataque salmantino, pero el gol no llegó y los de Sergio Hernández tuvieron que conformarse con un punto.