Derrotas del filial de Unionistas y del División de Honor

El filial de Unionistas cerró la pretemporada con una derrota por 2-0 ante el División de Honor del Real Valladolid en los anexos al José Zorrilla. El equipo de Gabri de Aller no estuvo cómodo en el terreno de juego y encajó mediada la primera media hora de encuentro. La sentencia vallisoletana no llegaría hasta el minuto 78 con el 2-0 definitivo.

Con este resultado, el filial de Unionistas culmina su pretemporada y ya pone la vista en el duelo del sábado ante el Atlético Tordesillas en Las Pistas. Ese encuentro supondrá el debut del filial blanquinegro en la Tercera RFEF.

También jugó el División de Honor de Unionistas. Y perdió. El equipo de Raúl Fuentes se midió a Las Rozas DH, un equipo de su liga, y cayó por 3-2. Los locales se pusieron 3-0, pero en el tramo final Unionistas creció y marcó dos goles casi consecutivos para poner el 3-2 final.