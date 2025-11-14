El filial de Unionistas se refuerza con Fernando Vaquero

Cara nueva para el filial de Unionistas. El conjunto blanquinegro ha firmado a Fernando Vaquero, que comenzó la temporada en el Mojados (equipo que también milita en el grupo octavo de la Tercera RFEF).

El jugador, de 19 años, se formó en las categorías inferiores del Real Valladolid y este año dio el salto al fútbol senior. En el Mojados tan solo ha jugado 173 minutos en lo que va de competición y ahora buscará mejor suerte en el filial blanquinegro.

Unionistas B jugará este sábado, a las 16 horas, ante el filial de la Cultural. El choque tendrá lugar a las 16 horas en Las Pistas y será clave en la lucha por la permanencia en la Tercera RFEF.