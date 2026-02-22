El filial de Unionistas rescata un punto en el descuento

El filial de Unionistas logró un punto ante la Arandina en Las Pistas. Los charros empataban a dos en el descuento con un tanto de Chucas. Sin embargo, el equipo de Sergio Hernández fue 0-2 abajo con la hora de partido cumplida y falló un penalti en el minuto 71. Álvaro Ramos recortaba diferencias en el minuto 83 y Chucas, en el 94, ponía el definitivo 2-2.

A las cuatro y media de la tarde llegará el turno para la UD Santa Marta y el Guijuelo. Los tormesinos visitan el campo del Villaralbo, mientras que los chacineros reciben en el Municipal Luis Ramos al Becerril.