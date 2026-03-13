La final de la Copa de la Reina cambia de horario

La final de la Copa de la Reina se disputará el domingo 29 de marzo a las 18:30 horas. La Federación Española de baloncesto ha anunciado un cambio de horario respecto al inicial y los dos finalistas lucharán por el título a partir de las 18:30 horas en el Palau d´Esports de Tarragona.

Perfumerías Avenida arrancará la competición el viernes 27 de marzo, a las 21:30 horas, ante el Girona de Roberto Íñiguez. Si las charras pasan a semifinales, jugarán el sábado a las 20 horas.