‘Final’ por la permanencia en Salamanca

Con el calendario descontando hojas, Unionistas afronta una jornada clave para la permanencia. Los charros reciben este sábado, a las 18:30 horas, al Arenteiro en el estadio Reina Sofía. Los de Mario Simón están seis puntos por encima de la quema; los gallegos, directamente en la quema y a siete de la salvación. Por lo tanto, el Arenteiro gastará su último cartucho para tener opciones de permanecer en Salamanca.

El cuadro blanquinegro sabe la importancia del duelo. Por ello, durante la semana, se ha citado a los equipos de fútbol 7 y se ha promovido un ambiente de fiesta para mejorar la asistencia al estadio.

Mounir y Hugo de Bustos son baja para los salmantinos y durante el viernes también se conoció que el TAD no estimó el recurso de Unionistas ante el Bilbao Athletic. En los visitantes destaca el delantero Mingo (11 goles), el experimentado David Ferreiro o el ex unionista Chuca.