Flavio Martín, en la candidatura de Unionistas con Ampuero y Luis Delgado
El ex directivo regresará al club, en caso de que ganen las elecciones, como enlace con el primer equipo
Flavio Martín será uno de los nombres que figuren en la candidatura de Unionistas encabezada por Ampuero y Luis Delgado. Tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS, el ex directivo regresará al club (en caso de que ganen las elecciones) para ser el enlace entre la directiva y el primer equipo.
El pasado 3 de enero de 2025, fue el propio Flavio Martín el que decidió poner punto y final a su etapa como directivo de Roberto Pescador y, en los últimos meses, se le ha visto en el día a día del primer equipo junto a Antonio Paz.
