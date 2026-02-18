Flavio Martín, en la candidatura de Unionistas con Ampuero y Luis Delgado

Flavio Martín será uno de los nombres que figuren en la candidatura de Unionistas encabezada por Ampuero y Luis Delgado. Tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS, el ex directivo regresará al club (en caso de que ganen las elecciones) para ser el enlace entre la directiva y el primer equipo.

El pasado 3 de enero de 2025, fue el propio Flavio Martín el que decidió poner punto y final a su etapa como directivo de Roberto Pescador y, en los últimos meses, se le ha visto en el día a día del primer equipo junto a Antonio Paz.