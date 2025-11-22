La Fundación Manuel M. García Ramiro lanza la Beca 'Luisa Ramiro' de 3.000 euros para jóvenes deportistas de la Escuela Élite Salamanca

La Escuela Élite Salamanca brilla en el Campeonato de España de Kickboxing y Muaythai. Foto de archivo

La Fundación Manuel M. García Ramiro ha anunciado la apertura de la Convocatoria 2025 de la Beca 'Luisa Ramiro', una iniciativa enfocada a apoyar el desarrollo personal y deportivo de los jóvenes talentos de la Escuela Élite Salamanca.

La beca tiene una dotación total de 3.000 euros, destinados a impulsar el progreso de aquellos deportistas que destaquen por su dedicación, esfuerzo y compromiso con su disciplina, y que además puedan acreditar la necesidad de apoyo económico para continuar con su formación.

La Fundación busca así honrar el legado de Luisa Ramiro, una figura referente por su apoyo incondicional al deporte y a la formación juvenil, cuyos valores de superación y constancia son representados por la propia Fundación y la Escuela Élite Salamanca.

El plazo de solicitud para los deportistas que cumplan los requisitos se extiende desde este viernes, 21 de noviembre, hasta el 11 de diciembre de 2025, ambos inclusive.