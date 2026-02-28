El futuro del atletismo de Castilla y León brilla en Salamanca

La pista cubierta Carlos Gil Pérez es una de los lugares favoritos de la Federación de Atletismo de Castilla y León. Durante la tarde de este sábado se celebraron los Campeonatos Autonómicos sub18 y sub20.

A las cuatro menos cuarto se dio el pistoletazo de salida con las pruebas de 60 metros valla y, tras más de cinco horas de campeonato, el torneo se cerró con la prueba de 200 metros femeninos en categoría sub 18.

Campeonato autonómico sub 18 y sub 20 de atletismo | Mateo G.J.

En la prueba de 800 metros sub 20, Guzmán López Guadilla y Sandra Fernández se subieron a la alto del cajón entre aplausos del público. Otros ganadores en categoría sub20 fueron Adrián Asenjo, en Pértiga, y Hugo Calcedo, en Triple Salto.

En categoría sub 18, la prueba de 3.000 metros tuvo mucha emoción y Santos Hernando se impuso en los metros finales a Rodrigo Herrero, mientras que en el 1.500 femenino, las tres primeras clasificadas lograron la mejor marca personal del año (Alejandro Ortuño, Claudia Santamaría y Clara Sanz).