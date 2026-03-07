El futuro del atletismo nacional, a escena en Salamanca

La pista cubierta Carlos Gil Pérez es una de las favoritas de la RFEA. Este fin de semana se disputa en Salamanca el Campeonato de España de Short Track para la categoría sub 16. Este sábado comenzó la acción y el domingo se cerrará el campeonato con cerca de quinientos participantes.

Los Campeonatos Short Track son una de las dos citas más importantes del año en cuanto a atletismo, destacando está por celebrarse en invierno, en pistas cubiertas, y el Campeonato de España de Atletismo en la época estival.

El torneo abarcó varias categorías: 60 metros, 300 metros ST, 300 metros AL, 500 metros, 1000 metros, 3000 metros, 60 metros vallas, salto de altura, salto con pértiga, salto de longitud, triple salto, lanzamiento de peso, y exatlón/pentatlón.

Los atletas ocho salmantinos fueron Nicolás Muñoz Tostado (Bejarano Sierra de Béjar), en peso; Adrián Sánchez Gallego (VinoToro Caja Rural), en 1000m; Layla Martín Martiáñez (Atlético Salamanca), 60ml; Candela Tapia Luengo (CD La Armuña), 60ml; Helena García Quevedo (Atlético Salamanca), 1000m; Andrea Diego Salinas (Club Atletismo Valladolid), en 3000m; Alba Noreña Barbero, en longitud; y Víctor Gómez Herrera (Club Cuatro Cantones), en salto de altura.