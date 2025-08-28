'Futvoley a cuatro', la diversión del entrenamiento de Unionistas

Unionistas se ejercitó por penúltima vez antes de comenzar la Primera RFEF. El equipo charro recibirá el sábado, a las 19:30 horas, al filial de Osasuna en el estadio Reina Sofía. Y lo hará sin Aarón Piñán, lesionado y recientemente operado.

En el entrenamiento de este jueves, Oriol Riera programó un divertido futvoley entre cuatro equipos (cinco componentes cada uno) que obligó a trabajar el juego aéreo, la intuición y la precisión entre sus futbolistas. Y que también sirvió para destensar el duro trabajo de las últimas semanas.

Los canteranos Tomás, Hugo Martín y Gonzalo estuvieron en la sesión del primer equipo. Precisamente este último trabajó con Unai Marino y Marco Coronas, que estuvieron a las órdenes de Raúl Turiño en los ejercicios específico de los guardametas.