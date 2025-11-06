El futvoley toma fuerza en el entrenamiento de jueves de Unionistas

Unionistas ha trabajado durante la mañana de este jueves para preparar el duelo ante el Pontevedra. Los charros se verán las caras con el equipo granota el sábado, a las 18 horas, en el estadio Reina Sofía.

En la sesión del jueves, Mario Simón realizó varios partidillos entre sus jugadores de futvoley y tuvo las bajas de Álvaro Santiago, Ramiro Mayor y Raúl Prada.

El viernes se realizará la última sesión de trabajo de Unionistas antes de medirse al Pontevedra y posteriormente Mario Simón atenderá a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo.