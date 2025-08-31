Gabri Palmero se marcha con Malasia: “Estoy muy ilusionado por defender a mi país”

En Unionistas todavía duele la derrota en el tiempo de descuento ante Osasuna Promesas. El equipo charro ya pone su foco en el duelo ante el Arenteiro del próximo domingo. Y Oriol Riera no podrá contar con Gabri Palmero.

El carrilero izquierdo ha sido citado por la selección de Malasia para afrontar el doble duelo internacional y Unionistas se queda con Prada como único lateral zurdo durante estos días.

“Ahora mismo me sabe mal por dejar al equipo esta semana. Pero estoy muy ilusionado por defender a mi país y tener esta oportunidad de progresar”, expresa Gabri Palmero a SALAMANCA24HORAS.COM.