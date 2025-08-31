Gabri Palmero se marcha con Malasia: “Estoy muy ilusionado por defender a mi país”
El lateral izquierdo de Unionistas se perderá el duelo del próximo domingo ante el Arenteiro
En Unionistas todavía duele la derrota en el tiempo de descuento ante Osasuna Promesas. El equipo charro ya pone su foco en el duelo ante el Arenteiro del próximo domingo. Y Oriol Riera no podrá contar con Gabri Palmero.
El carrilero izquierdo ha sido citado por la selección de Malasia para afrontar el doble duelo internacional y Unionistas se queda con Prada como único lateral zurdo durante estos días.
“Ahora mismo me sabe mal por dejar al equipo esta semana. Pero estoy muy ilusionado por defender a mi país y tener esta oportunidad de progresar”, expresa Gabri Palmero a SALAMANCA24HORAS.COM.
