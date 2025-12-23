Una galga salmantina, entre los 16 mejores perros de España

Húngara de Francacelu se clasifica para el Nacional, que se disputará en Toledo y en Nava del Rey

Húngara de Francacelu, ha logrado el pase al Nacional de galgos y se mete entre los mejores 16 perros de España.

La galga, propiedad de Ángel de la Iglesia Lerma, es hija de Rubio de Triki (campeón de España) y Yuli de Cacheva y tiene como puntos fuertes la velocidad y la resistencia.

La competición nacional empezará el fin de semana del 8 y el 9 de enero y los octavos de final se celebrarán en el cercado deportivo de galgos en Toledo. Posteriormente, desde los cuartos de final hasta la final, la competición se trasladará a la localidad de Nava del Rey.

La galga salmantina Húngara de Francacelu
