Galván da una victoria de mucho mérito a la UD Santa Marta

La Unión Deportiva Santa Marta remontó en el Alfonso San Casto ante el Palencia CF (2-1) y da un paso de gigante para asegurarse el playoff de ascenso a Segunda RFEF. Los de Mario Sánchez se sobrepusieron al gol del Palencia CF, al cuarto de hora de encuentro, e igualaron dos minutos después con un tanto de penalti de Chopi. Galván, al filo del descanso, puso en pie al San Casto con un golazo de falta que, finalmente, fue el definitivo 2-1.

En estos momentos se encuentran en juego los otros dos partidos con representante charro: Numancia B - Guijuelo y Palencia Cristo Atlético - Unionistas B.