Ganar y esperar: Perfumerías Avenida, a por la cuarta plaza

Perfumerías Avenida afronta la última jornada de la fase regular de la Liga Femenina como quinto clasificado. La cuenta para ser cuartas es clara: ganar y esperar la derrota de Jairis. Pero, para ello, lo primero que tendrá que hacer el equipo de Anna Montañana es no descuidar su encuentro. Las azulonas se ven las caras este sábado, a las 19 horas, ante Gernika.

"Tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para competir y tener opciones de cuarta plaza. Más allá de eso, que estemos bien y juguemos a lo que buscamos, teniendo nuestra identidad, es lo más importante, independientemente de la posición", incide Montañana.

A la baja ya consabida de Claudia Soriano se une la de Magarity, mientras que Arrojo y Meyers son dudas serias. Elena Benito volverá a estar con las mayores.

La que llega en un gran momento de forma es Iyana Martín. La base perfumera ha sido nombrada MVP nacional de la Liga Femenina. "Son dos años donde ha tenido un crecimiento constante. Cuando son tan jóvenes, hay que tener delicadeza y aquí se le ha intentado dar todos para dar pasos pequeños que, al final, han sido muy grandes. El club está super orgulloso, y staff y compañeras, de que haya llegado, pero esto es un trabajo colectivo. Ella tiene talentazo y capacidad de competir, pero las compañeras hacen que brille", explica Montañana sobre su base.