Gastón Vallés ve a Unionistas como un “desafío” y tiene cláusula de salida en invierno

Gastón Vallés se expresaba por primera vez como unionista y explicaba que ya conocía al club de la pasada temporada. El director deportivo Antonio Paz reconocía que hay cláusula de salida en invierno entre ambas partes y Gastón se centraba solo en mejorar en el verde.

Su debut. “Venía de ocho meses de no competir y con esa incertidumbre de qué iba a pasar. Me sentí bien. Fue poco tiempo y espero seguir sumando minutos. Obviamente no estoy al 100%. Cuando vienes de una lesión tan larga, es normal que se dude de la salud de uno. Me enfoqué en la recuperación”.

¿Qué conocía de Unionistas? “Conocía al equipo de ver partidos. Siempre estoy pendiente de la Primera RFEF. También lo veía como un desafío. Cuando se comunicaron conmigo y lo vi por buena manera para coger mi ritmo”.

Pachón y Pere Marco. “Son dos buenos jugadores. Cualquier de los tres que lo haga, lo hará muy bien”.