Gema Martín Borgas: “Oigo en cada rincón mi nombre y es un impulso”

Gema Martín Borgas es la reina indiscutible de la San Silvestre Salmantina. La charra consiguió también el entorchado en 2025 y eso que no esperaba obtener dicho nivel con tan pocas semanas de entrenamiento.

“Soy una persona muy miedosa y he estado entrenando, pero no me veía bien porque solo hace tres semanas que empecé a rodar y hacer algún entrenamiento. Y yo decía: ¿a dónde voy a ir con el nivel que hay? Una vez que empiezo a correr mi mente se transforma”, explicó en línea de meta.

Una vez más, la charra fue muy aclamada durante todo el trazado: “El recorrido es favorable para mí por las cuestas y me viene muy bien. Y luego oigo en cada rincón mi nombre y es como un impulso para seguir adelante”.

Y, con total naturalidad, explica su idilio con la San Silvestre Salmantina. “Esta y la Media Maratón son especiales. Me dejo todo”, concluyó la ganadora de la prueba.