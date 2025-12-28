Gema Martín Borgas: “Oigo en cada rincón mi nombre y es un impulso”
La atleta salmantina logró una nueva edición de la San Silvestre para su palmarés
Gema Martín Borgas es la reina indiscutible de la San Silvestre Salmantina. La charra consiguió también el entorchado en 2025 y eso que no esperaba obtener dicho nivel con tan pocas semanas de entrenamiento.
“Soy una persona muy miedosa y he estado entrenando, pero no me veía bien porque solo hace tres semanas que empecé a rodar y hacer algún entrenamiento. Y yo decía: ¿a dónde voy a ir con el nivel que hay? Una vez que empiezo a correr mi mente se transforma”, explicó en línea de meta.
Una vez más, la charra fue muy aclamada durante todo el trazado: “El recorrido es favorable para mí por las cuestas y me viene muy bien. Y luego oigo en cada rincón mi nombre y es como un impulso para seguir adelante”.
Y, con total naturalidad, explica su idilio con la San Silvestre Salmantina. “Esta y la Media Maratón son especiales. Me dejo todo”, concluyó la ganadora de la prueba.
También te puede interesar
Lo último