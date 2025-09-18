Génesis Flórez pide salir del Salamanca FF y el club negocia la marcha a un club del extranjero

El equipo charro arrancará la competición este mismo fin de semana ante el Olímpico de Léon B

Génesis Flórez
Génesis Flórez | FOTO SALAMANCA24HORAS.COM

El Salamanca Fútbol Femenino iniciará la competición de Tercera RFEF este fin de semana. Las charras reciben al filial del Olímpico de León en el Municipal Vicente del Bosque (domingo a las 13 horas).

Y, según puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, lo hará sin Génesis Flórez. La delantera venezolana ha pedido salir al Salamanca Fútbol Femenino debido a que cuenta con una oferta del extranjero.

El club charro pide ahora mismo una cantidad para el traspaso de la jugadora y las negociaciones tendrán que fructificar para que las tres partes (Salamanca FF, club extranjero y Génesis) queden satisfechas.

