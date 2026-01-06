Germán Fassani, nuevo refuerzo del CD Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo ha dado un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes al anunciar oficialmente la contratación de Germán Ignacio Fassani Rodríguez. El delantero uruguayo se une al proyecto chacinero para la temporada 2025/26 con el objetivo de convertirse en el referente ofensivo del equipo. Con este acuerdo, el club salmantino refuerza su delantera con un jugador que destaca por su gran instinto goleador y una movilidad constante dentro del área.

Nacido en Montevideo en 1993, Fassani cuenta con una trayectoria envidiable dentro del fútbol español, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Tras su paso por la cantera del Sporting de Gijón, el ariete ha defendido los colores de conjuntos históricos como el Real Avilés, el CD Lealtad y la SD Formentera. Su paso por equipos como el Salamanca UDS y la UE Sant Andreu, además de su reciente etapa en el CF Badalona, avalan su capacidad para adaptarse a diferentes sistemas de juego y exigencias competitivas.

El atacante charrúa llega al Municipal de Guijuelo aportando no solo su olfato de gol, sino también una madurez clave para afrontar los retos de la Tercera Federación. Su perfil encaja a la perfección con la identidad del club, que busca jugadores comprometidos con el esfuerzo colectivo y con el hambre necesaria para pelear por los puestos altos de la clasificación. Su conocimiento de la categoría y su recorrido por diversas geografías del fútbol nacional lo convierten en un refuerzo estratégico para el cuerpo técnico.