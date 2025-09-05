Germán Romo, director de Operaciones del Arenteiro, cuenta con pasado charro: “Unionistas y nosotros somos clubes que sacan mucho rédito a los recursos”

Germán Romo es el director de Operaciones del Arenteiro. El burgalés llega al club gallego tras pasar por varios clubes de la Liga Hypermotion pero en la parcela de comunicación. El propio Germán Romo se formó en la Universidad Pontificia de Salamanca y habla con mucho cariño de su etapa en nuestra ciudad.

¿Cómo te llegó la oportunidad de ser el director de Operaciones del Arenteiro? “Llevaba catorce años en departamentos de comunicación, marketing e imagen en equipos de la Liga Hypermotion. Era el momento de hacer un cambio. Tenía relación con gente del Arenteiro de antes y cuando me lo propusieron, me pareció muy interesante. Es un reto nuevo. Durante estos años sí que he ido adquiriendo otras habilidades y me he formado en otras parcelas de gestión. Sí tenía la idea de dar el paso y abordar otras áreas. No es fácil que en el fútbol profesional te den esta oportunidad. Agradecido por su confianza a la directiva del club, con el presidente Argimiro Marnotes a la cabeza, Xan Pinal, Manuel Cid, David González... Gente que trabaja mucho y bien por el club, que han conseguido grandes éxitos en la gestión y también en el ámbito deportivo, y que siguen trabajando y logrando apoyos empresariales importantes para el futuro de la entidad. En lo deportivo, Joan Farías como director deportivo y Jesús Arribas como entrenador están haciendo un gran trabajo y tenemos una plantilla nueva pero muy preparada”.

¿Qué hace un director de Operaciones en un equipo de Primera RFEF? “Tratar de echar una mano en todo lo que puedo a través de lo aprendido durante estos años. Es un cargo que requiere estar en contacto con todas las áreas del club, principalmente a nivel organizativo y ejecutivo. También con la directiva, la parte deportiva… son cuatro áreas: comunicación y marketing, organizacional, gestión y recursos y contratación y gestión de servicios. Es una mezcla de muchas funciones, pero soy un facilitador”.

Sus experiencias en clubes. “Cultural, Burgos, Lugo, Jaén y Mirandés. Mi primera experiencia fue con los jabatos. Y en Lugo estuve en dos ocasiones”.

El cambio de la Segunda B a la Primera RFEF. “El cambio de concepto es brutal. Ha pasado de ser una categoría de la que escapar para muchos equipos, a ser una categoría en la que, aunque todavía es deficitaria en muchos aspectos, empieza a ser muy atractiva para clubes y jugadoras. Las exigencias en infraestructuras, en TV… le pone en mucho valor. Creo que ese es el camino para que esta categoría pueda ser tan atractiva como las terceras divisiones de Inglaterra o Alemania. Los equipos saben que es un barco que, además con la entrada de La Liga y parte de la RFEF, va a seguir ofreciendo un modelo muy atractivo”.

Su vida está ligada a Salamanca. “Salamanca es un sitio muy especial para mí. Tengo buenos amigos, como es tu caso, y me pude formar en la UPSA. Además de cultura, respira juventud y mucho deporte. Es un sitio fantástico para que el joven estudiante se puede desarrollar y la historia de mi vida va muy ligada a su ciudad. Siempre que puedo, me escapo”.

Unionistas. “Es un proyecto genuino. Empezó como una idea romántica y muy alejada de los estereotipos que se desarrollaban en el fútbol y el trabajo realizado, la ilusión de la gente y la persistencia de todos los que están y estáis en el contexto del club, es un milagro. Es muy difícil en otro contexto y con el paso del tiempo se pondrá en valor. Es un proyecto que no se parece a ningún otro y que tiene mucho mérito temporada tras temporada. Los clubes pequeños en Primera RFEF como puede ser Unionistas o Arenteiro, necesitan ser muy rigurosos y precisos en la gestión. Otros clubes y contextos tienen más manga ancha en toma de decisiones, pero en los nuestros, cualquier error, penaliza muchísimo. Unionistas y nosotros somos clubes que sacan mucho rédito a los recursos”.