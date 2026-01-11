El Getafe derrota a Unionistas en División de Honor

Los azulones se llevaron el duelo con un gol en los últimos minutos

Unionistas DH - Getafe
Unionistas DH - Getafe | Mateo G.J.

Unionistas cayó ante el Getafe en División de Honor por 1-2. Los visitantes se llevaron el duelo con un tanto en los últimos minutos.

El once titular charro tuvo las novedades de Arroyo y Manu Montes. Los blanquinegros pudieron adelantarse a los cinco minutos con un chut cruzado de Mateo Gutiérrez, que se desquitaría más adelante.

El Getafe se adelantó a los 17 minutos con un disparo desde la frontal del área y Unionistas contestó siete minutos después con una falta que mandó a la red Mateo Gutiérrez.

La segunda parte fue muy trabada y con muchos choques. El Getafe aprovechó sus buenos minutos finales para llevarse el duelo con un tanto de cabeza en el minuto 88.

