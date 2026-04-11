Gimnástica Segoviana – Salamanca CF UDS: una ‘final’ por el playoff

Quedan cuatro jornadas en Segunda RFEF, pero es una final. Más aún para el Salamanca CF UDS que para la Gimnástica Segoviana. La Albuera alberga el choque entre ambos conjuntos el domingo a las 18 horas. Los dos equipos llegan a la cita en horas bajas: la Gimnástica Segoviana ha ganado dos puntos en los últimos cinco partidos; el Salamanca CF UDS, solo uno.

“El domingo nos jugamos cambiar la dinámica que es mucho. Lo primero es competir los 96 o 98 minutos", deja claro Jorge García. El entrenador del Salamanca CF UDS no podrá contar con el sancionado Álex Gonpi.

La clasificación marca las necesidades de ambos. La Gimnástica Segoviana es tercera con 48 puntos; el Salamanca CF UDS marcha séptimo con 44 puntos.