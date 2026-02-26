Girona ficha a la jugadora más valora de la Liga Femenina

Girona va a por todo en la recta final de la temporada y ha fichado a Axelle Merceron. La ala pívot francesa, de 1,89 metros, es la jugadora más valorada de la Liga Femenina (23,62 de media por partido) hasta el momento a pesar de jugar en el colista Gran Canaria.

Pero no solo eso. Roberto Íñiguez obtiene a la máxima anotadora de la competición nacional con 385 puntos, una media de 18,33 por encuentro. En Gran Canaria, Merceron jugaba un 36:23 minutos por encuentro disputado.

En estos momentos, Zaragoza y Girona pugnan por la primera plaza de la fase regular con un bagaje de 19/3 y también pelearán por la Euroliga.