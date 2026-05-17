Gloria Sánchez se hace con el oro en el campeonato de España de jóvenes promesas

La salmantina Gloria Sánchez ha logrado alzarse con el oro en el campeonato de España de jóvenes promesas, en la categoría juvenil femenino pistola 10m.

A esta competición nacional, el Club Tiro Olímpico de Salamanca llevaba hasta a tres deportistas, puesto que a Gloria Sánchez, se suman Elena Zarzoso y Mario Caserta. Y ellos también se han hecho con un puesto de honor.

En el caso de Elena Zarzoso, ha conseguido la plata en 50m, mientras que Mario Caserta ha recibido el bronce.

Esto no es el un golpe de suerte para los salmantinos. En el pasado, Gloria ya alcanzó un cuarto puesto en pistola junior femenino, igual que Elena fue cuarta en pistola dama y Mario el décimo tercero, tal y como indican desde el club en sus redes sociales.